Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Firmentür hält stand

Bocholt (ots)

Gescheitert sind Einbrecher am vergangenen Wochenende in Bocholt: Die Täter hatten versucht, in ein Firmengebäude an der Werkstraße einzudringen. Es gelang ihnen aber nicht, die Eingangstür aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

