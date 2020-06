Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Frau in Geschäft unsittlich berührt

Bocholt (ots)

Sexuell belästigt hat ein Unbekannter am Dienstag die Mitarbeiterin eines Geschäfts in Bocholt. Der Täter hatte sich gegen 10.30 Uhr in dem Laden am Berliner Platz der 24-Jährigen unsittlich genähert. Der Mann fasste ihr ans Gesäß und kniff sie. Die Mitarbeiterin wies ihn daraufhin energisch aus dem Geschäft - dieser Aufforderung folgte der Täter mit provozierender Langsamkeit. Der Unbekannte war circa 1,80 Meter groß, hatte blondes bis aschblondes, etwa fünf bis sieben Zentimeter langes Haar; eine Maske bedeckte Mund und Nase. Der Mann hatte eine schlanke bis athletische Figur, sprach vermutlich mit osteuropäischem Akzent und trug ein helles Oberteil. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

