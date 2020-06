Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geldbeutel aus PKW entwendet

Bobenheim-Roxheim (ots)

Für lediglich wenige Minuten ließ eine 79-jährige Dame aus Bobenheim-Roxheim, am 05.06. gegen 12 Uhr, ihre Handtasche in ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Südring in Bobenheim-Roxheim zurück, um den Einkaufswagen in die Abstellbox zu verbringen. Die kurze Zeitspanne nutzte offenbar ein unbekannter Täter und entwendete die Handtasche aus dem nicht verschlossenen PKW.

Leider kommt es immer wieder zu Diebstählen aus Pkw, bei denen die Fahrzeuge nicht oder nicht richtig verschlossen waren. Die Polizei rät daher:

-Schließen sie ihr Fahrzeug immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit. -Achten sie darauf, dass alle Fenster vollständig verschlossen sind. -Lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug.

Wir wollen, dass sie sicher leben - ihre Polizei Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

