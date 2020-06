Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: LKW-Planen aufgeschlitzt

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 03.-04.06. zerschnitten bislang unbekannte Täter die Planen von insgesamt 8 LKW-Anhängern, auf einem Firmenparkplatz in der Industriestraße in Frankenthal und flüchteten unerkannt. Bisher wird davon ausgegangen, dass von der Ladefläche der Anhänger nichts entwendet wurde. Hinweise zu den Tätern gibt es keine.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Seitz, PHK

Telefon: 06233-313-3103 / - 0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell