Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl und Hausfriedensbruch in Discounter (51/0306)

Speyer (ots)

03.06.2020, 21:30 Uhr

In einem Lebensmitteldiscounter im Weißdornweg entwendete ein 21jähriger Mann aus Speyer am Mittwoch ein Flasche Obstwasser. Beim Verlassen des Marktes wurden Mitarbeiter durch die Auslösung des Alarms auf den Beschuldigten aufmerksam. Dieser händigte auf Ansprache das Diebesgut, dass er in seiner Hose verstaut hatte, an die Angestellten aus. Da ihm bereits im April ein Hausverbot für den Lebensmittelmarkt erteilt worden war, erwartet ihn nun neben der Diebstahlsanzeige ein weiteres Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch.

