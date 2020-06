Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelec entwendet

Rhede (ots)

Auf ein Elektrofahrrad hatten es Diebe am vergangenen Donnerstag in Rhede abgesehen. Die Täter hatten sich Zugang in die Garage eines Wohnhauses an der Straße "In der Grafschaft" verschafft - dort hatte das Pedelec gestanden, das einen Wert von circa 2.400 Euro hat. Ebenfalls nahmen die Unbekannten zwei Ladegeräte und einen Bildschirm an sich. Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell