Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einrichtungsstücke entwendet

Vreden (ots)

Neuwertige Möbel im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Vreden gestohlen. Die Täter waren auf noch nicht bekannte Weise in die Räume eines Geschäfts an der Straße Up de Bookholt gelangt. Die Diebe entwendeten ein Boxspringbett der Marke Bestbed, eine Sofagarnitur der Marke Steinpohl sowie einen Fernsehsessel der Marke Huglar. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Dienstag, 06.40 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

