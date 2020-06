Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - In zwei Firmenwagen eingebrochen

Gescher (ots)

In zwei Firmenwagen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gescher eingedrungen. In beiden Fällen stahlen die Täter Elektrowerkzeuge.

- Die erste Tat trug sich an der Straße Zur Rauschenburg zu. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zugang ins Innere eines Fahrzeugs, das dort parkte. Ihre Beute: zwei Handkreissägen der Marke Mafell, eine Kettensäge der Marke Stihl, eine Schlagbohrmaschine der Marke Milwaukee, eine Tigersäge der Marke Milwaukee, ein Winkelschleifer der Marke Milwaukee sowie ein Baustellenradio der Marke Milwaukee.

- Der zweite Fall ereignete sich an der Taubengasse in Gescher-Harwick. Auch dort drangen Täter mit Gewalt in einen parkenden Firmenwagen ein. Sie entwendeten eine Akkupresse der Marke Viega.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

