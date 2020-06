Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Elektrofahrräder gestohlen

Heiden (ots)

Auf Elektrofahrräder abgesehen hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in mehreren Fällen in Heiden. Der erste trug sich in der Nacht zum Sonntag an der Borkener Straße zu: Dort ließen die Täter ein grau lackiertes Pedelec vom Typ Kalkhoff Image 5.B Move im Wert von circa 2.900 Euro mitgehen. Es hatte verschlossen vor einer Gaststätte gestanden, wo es zwischen 21.30 Uhr und 03.00 Uhr zu der Tat kam. Der zweite Fall spielte sich an der Sachsenstraße ab: Dort stahlen die Diebe ein Pedelec der Marke Gazelle. Das silber lackierte Damenrad befand sich verschlossen im Carport eines Wohnhauses; der Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Sonntag, 16.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

