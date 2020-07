Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Täter flüchtet nach Wohnungseinbruch

Schöppingen (ots)

Ein Einbrecher ist am Donnerstag in ein Wohnhaus an der Feuerstiege in Schöppingen eingebrochen, während sich der Hausbewohner bei einem Nachbarn befand. Der Geschädigte hörte gegen 22.15 Uhr einen lauten Knall aus Richtung seines Hauses und bemerkte wenig später eine zersplitterte Terrassentür. In dem Gebäude waren verdächtige Geräusche zu hören. Der Täter konnte vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Nach ersten Erkenntnissen ist nichts entwendet worden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion 1 unter der Tel. (02861) 9000 entgegen.

