POL-DO: Polizei beobachtet illegalen Handel mit Heroin und nimmt zwei Tatverdächtige fest

Zwei Männer sind am gestrigen Donnerstag (16.7.) um 13.40 Uhr bei dem Verkauf von Heroin beobachtet und im Anschluss am Nordmarkt festgenommen worden.

Dort beobachteten zuvor Zivilbeamte der Dortmunder Polizei die arbeitsteilig agierenden Tatverdächtigen. Mit Unterstützung weiterer Streifenteams erfolgte in der Nähe der Schüchtermannstraße die Festnahme. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten 220 Euro Bargeld und stellten dieses sicher.

Im Rahmen ihrer Beobachtungen entdeckten die Polizisten zudem ein Depot mit etwa 30 Verkaufseinheiten - offensichtlich mit Heroin. Die 19- und 27-jährigen Männer, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, nahmen sie fest und brachten sie zur nächstgelegenen Wache. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Beide erwartet ein Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Heroin.

In der Nähe des Nordmarkts hatten die Beamten zudem einen Spielplatz im Blick. Dort wollten sie um 17 Uhr einen jungen Mann kontrollieren. Beim Erblicken der Polizisten flüchtete er, konnte jedoch wenig später in der Straße Bleichmärsch festgenommen werden. In einer von ihm weggeworfenen Plastiktüte fanden die Einsatzkräfte 15 Konsumeinheiten Marihuana und stellten dieses sicher. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen auch hier nicht vor. Den 16-jährigen Dortmunder erwartet ein Strafverfahren wegen des illegalen Besitzes von Cannabis.

