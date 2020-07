Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrradfahrer in Mengede von Auto erfasst - Polizei sucht die Fahrerin und weitere Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0750

Ein 14-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwoch (15.7.) in Dortmund-Mengede von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Nun sucht die Polizei die Fahrerin und weitere Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Jugendliche gegen 14.20 Uhr auf der Friedrich-Hausemann-Allee in Richtung Nordosten unterwegs. Als er sich im dortigen Kreisverkehr befand, fuhr ein Auto aus Richtung der Ellinghauser Straße ebenfalls in diesen ein. Der Wagen stieß gegen das Fahrrad und der 14-Jährige stürzte. Die Fahrerin stieg aus und erkundigte sich nach seinem Befinden. Unter dem Eindruck des Geschehens stehend, gab der Dortmunder an, dass alles in Ordnung sei. Die Frau stieg daraufhin wieder ein und fuhr über die Mengeder Schulstraße davon. Kurz darauf bemerkte der Jugendliche, dass er Schmerzen hatte - und auch sein Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

Die Autofahrerin beschrieb der 14-Jährige wie folgt: Etwa 60 Jahre alt, etwa 170 cm groß, normale Statur, kurze graue Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Sie war mit einem hellblauen Opel Corsa D unterwegs, mit Dortmunder Ortskennung und wahrscheinlich mit der Ziffernfolge "2001" am Ende.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Mengede unter 0231-132-2721 entgegen.

