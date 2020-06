Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Absperrbänder entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 05.06.2020; 12.40 Uhr

Am Freitag, den 05.06.2020, beobachtete eine Anwohnerin zur Mittagszeit, dass eine bislang noch unbekannte Person vor der Zulassungsstelle in Einbeck zwei Absperrständer mit Spanngurten in einen mitgeführten Pkw verlud. Die Ständer dienten zur Kanalisierung von Kunden der Zulassungsstelle. Nachdem Mitarbeiter den Verlust der Ständer feststellten, war klar, dass der zuvor beobachtete Mann diese entwendet hatte. Der Wert der Ständer wurde mit 100,- Euro beziffert. Die Polizei in Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

