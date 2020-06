Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kanister mit Flüssigkeit in Martinsbach entsorgt

Uslar (ots)

Bisher unbekannte Täter entsorgten am 08.06.20, in der Zeit von 18:40 Uhr bis 18:55 Uhr, im Martinsbach zwischen Bella Clava und Neustädter Platz einen offenen Kanister. Teile der darin befindlichen Flüssigkeit, vermutlich Diesel, liefen aus. Die hinzugezogene Feuerwehr errichtete eine Ölsperre. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannte Täter wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet. Ob der Auffindeort des Kanisters im Zusammenhang mit dem Inbrandsetzen des Baumstumpfes am vorherigen Tag in Verbindung steht, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

