Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrugsversuch: Am Telefon Geld gefordert

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 08.06.2020; 10:00 Uhr

Am Montag, den 08.06.2020, erhielt eine 89jährige Einbeckerin einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann. Im Verlauf des Gespräches forderte der Mann von der älteren Dame einen Geldbetrag von 10.000,- Euro, den sich ihr bereits verstorbener Ehemann, von diesem geliehen haben soll. Zeitgleich wurde ihr mit Konsequenzen gedroht, falls sie die geforderte Geldsumme nicht bezahlen werde. Am Nachmittag meldete sich dann der Anrufer erneut und erhöte die Geldforderung auf 30.000,- Euro. Ohne näher darauf einzugehen, beendete die Dame dann das Telefonat. Die Polizei in Einbeck hat bereits die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

