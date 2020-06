Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrügerisches Gewinnversprechen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Nelkenweg, Freitag, 05.06.20, 12.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) Am Freitag, 05.06.20, 12.00 Uhr erhielt ein 80-jähriger Bad Gandersheimer von einer bislang unbekannten, weiblichen Person einen Anruf, in dem dem 80-jährigen ein Gewinn in Höhe von 38.000,- versprochen wurde. Zur Einlösung des Gewinns sollte der Bad Gandersheimer sogenannte 'Play-Store-Karten' im Wert von 600,- EUR käuflich erwerben. Unter diesem Vorhaben begab sich der 80-jährige zu einer ortsansässigen Tankstelle und wollte dort die Karten kaufen. Dieses Vorhaben kam dem 24-jährigen Bediensteten der Tankstelle komisch vor und informierte daraufhin die Polizei. Durch das umsichtige Verhalten des 24-jährigen konnte verhindert werden, dass dem Bad Gandersheimer ein Schaden in Höhe von 600,- entstanden ist. Eine solche Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Zusicherung eines Gewinns ist ein deutliches Anzeichen für betrügerische Gewinnversprechen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor betrügerischen Anrufen, in denen Gewinne ausschließlich nach zuvor getätigter Gegenleistung ausgezahlt werden. Im oben genannten Fall wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges eingeleitet.

