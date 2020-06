Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Montag, 13.04.20 - Freitag, 29.05.20, Hildesheimer Straße, ehem. Roswithaklinik

BAD GANDERSHEIM (schw) - Vermutlich mehrmals wurde in der Vergangenheit das Gebäude der ehemaligen Roswithaklinik, in der Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim durch unbekannte Personen rechtswidrig betreten und dabei diverse Vorrichtungen beschädigt. In der Zeit von Montag 13.04.20 - Freitag, 29.05.20 stellten die Eigentümer mehrere Beschädigungen an und in dem Gebäude fest. Internetrecherchen der Polizei Bad Gandersheim führten zu mehreren Heranwachsenden Tatverdächtigen im Alter von 18 - 21 Jahren aus dem hiesigen Bereich, aus Gronau, sowie aus Hann. Münden. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 7000,- EUR Zeugen, die in der Vergangenheit an der o. g. Örtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell