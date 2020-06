Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Beim Ausparken angefahren

Soest (ots)

Auf einem Parkplatz am Riga-Ring hat am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, einen 75-jähriger Soester eine 74-jährige Frau beim Ausparken übersehen. Die Soesterin stürzte und verletzte sich dabei. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Mann blieb unverletzt, Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht. (wo)

