POL-SO: Lippetal-Lippborg - Diensthund findet Unfallflüchtigen

Am Sonntag, um 00:40 Uhr, wurde die Polizei zu einem Unfall in das Gewerbegebiet Rommersch gerufen. Ein Zeuge hatte einen unbekannten Mann beobachtet der torkelnd auf einen Seat Arosa zuging, einstieg und losfuhr. Zunächst krachte das Auto zweimal gegen eine Bordsteinkante. Dann fuhr der Fahrer mit Vollgas los und krachte gegen einen Baum. Der Zeuge wollte dem Mann helfen, der blutüberströmt am Steuer saß. Dieser wollte jedoch keine Polizei, stieg aus und montierte das hintere Kennzeichen des Seat ab. Dann ging er in Richtung der nahe gelegenen Lippe. Die Polizei zog zur Suche nach dem Mann die Feuerwehr und einen Diensthund hinzu. "Starkad" konnte relativ schnell den flüchtigen, schwer verletzten Mann finden. Er lag in einer Wiese direkt am Lippeufer. Der 38-jährige Lippetaler war offensichtlich stark alkoholisiert. Im Krankenhaus wurde ihm deshalb eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 5250,- Euro geschätzt. Starkad erhielt von seinem Hundeführer ein besonderes "Leckerchen" für das schnelle Auffinden des Mannes. (lü)

