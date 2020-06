Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense - Radfahrer verletzt sich leicht bei Sturz

Ense (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, ist auf der der Möhnestraße ein 64-jähriger Radfahrer gestürzt. Er war von Niederense in Richtung Arnsberg-Neheim unterwegs, als er mit dem Lenker an einen Leitpfosten geriet. Beim daraus resultierenden Sturz verletzte sich der Arnsberger leicht und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (wo)

