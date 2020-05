Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tödlicher Motorradunfall in Geseke

Geseke (ots)

Am heutigen Tag, gegen 18:35 Uhr, befuhr ein 39jähriger Motorradfahrer aus Lippstadt mit seinem Krad Suzuki die Bönninghauser Straße von Geseke kommend in Richtung Mönninghausen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Kradfahrer lebensgefährliche Verletzungen, denen er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle erlag.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Richtungen komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. (lo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell