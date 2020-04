Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisster taucht als Ladendieb auf

Kaiserslautern (ots)

Ein vermisster Jugendlicher ist am Dienstag als Ladendieb wieder aufgetaucht. In einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße wurden am Abend ein 15-Jähriger und ein 20-Jähriger beim gemeinschaftlichen Diebstahl erwischt. Wie die Überprüfung der Personalien der beiden "Langfinger" ergab, war der Jugendliche zur Fahndung ausgeschrieben, weil er von zu Hause ausgerissen war.

Der Junge wurde nach telefonischer Rücksprache an seine Mutter übergeben. Auf ihn und seinen "Komplizen" kommen wegen des Ladendiebstahls jetzt Strafanzeigen zu. |cri

