Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Schlangenlinien und ohne Licht

Kaiserslautern (ots)

Weil er ohne Licht und in Schlangenlinien fuhr, hat ein Fahrradfahrer in der Nacht zu Mittwoch im Stadtgebiet die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als der Mann den Streifenwagen erkannte, stoppte er, stieg von seinem Rad ab - wobei er beinah umfiel - und schob es dann auf dem Gehweg weiter. Nach einigen Metern stieg er allerdings wieder auf und bog vom Hilgardring in die Friedenstraße ab.

Die Beamten folgten dem Radler und konnten beobachten, dass er in der Friedenstraße seine Schlangenlinien fortsetzte und im Wechsel auf der Straße und auf dem Radweg fuhr. Der Mann wurde daraufhin gestoppt und kontrolliert; er zeigte typische Anzeichen einer Beeinflussung durch Drogen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurden dann auch Betäubungsmittel gefunden, und der 45-Jährige gab zu, am Vorabend Rauschmittel konsumiert zu haben.

Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, wo erste Schnelltests den Verdacht bestätigten. Zudem wurde bei dem 45-Jährigen ein Alkoholwert von 0,36 Promille in der Atemluft gemessen. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

