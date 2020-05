Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Paletten eingeladen

Warstein (ots)

Ein Zeuge informierte am Donnerstag (28. Mai), gegen 21.45 Uhr, die Polizei über einen Mann, der von einem nicht umzäunten Teil eines Baumarktgeländes an der Belecker Landstraße Gegenstände in seinen Wagen einladen würde. Die informierten Beamten konnten daraufhin einen 56-jährigen Warsteiner vor Ort antreffen. Dieser hatte bereits mehrere Paletten, Holzabfälle und Metallteile in seinen Wagen eingeladen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten noch ein verbotswidrig mitgeführtes Messer, welches sichergestellt wurde. Die eingeladenen Gegenstände wurden noch vor Ort an einen Berechtigten übergeben. (reh)

