Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Unkraut abgeflämmt

Lippstadt (ots)

Beim Abflämmen von Unkraut mittels Gasbrenner geriet am Donnerstag (28. Mai), gegen 15.40 Uhr, eine Gartenhecke in Benninghausen in Brand. Bei den Löscharbeiten kam der Lippstädter zu Fall und verletzte sich. Er konnte, vor Eintreffen der Feuerwehr, den Brand selbständig löschen. Der Mann wurde anschließend zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell