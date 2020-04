Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schildkröte nimmt Reißaus;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Schildkröte nimmt Reißaus

Marburg: Eine etwa 30 Kilogramm schwere Schildkröte beschäftigte am Sonntagabend, 5. April, kurzfristig die Marburger Polizei. Die Spornschildkröte namens "Schildi" suchte irgendwann im Laufe des Tages das Weite und traf letztendlich am frühen Abend im Schwalbenweg auf eine Frau, die sofort die Polizei alarmierte. Wenig später meldete sich dann auch schon die Besitzerin des Vierbeiners aus Cappel und nahm den Ausreißer in Empfang. Ein Foto der Schildkröte seht als Download unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Marburg-Biedenkopf) bereit.

