Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Seniorin stürzt - Polizei sucht zwei Radfahrer und Zeugen;Jugendliche mit gestohlenen Rädern unterwegs;Zaun beschädigt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Seniorin stürzt - Polizei sucht zwei Radfahrer und Zeugen

Lohra-Kirchvers: Verletzungen am Sprunggelenk erlitt eine Seniorin am Samstagnachmittag, 4. April, in Nähe der Waldhausstraße. Die ältere Frau war gegen 16.45 Uhr auf einem Feldweg in Richtung Steinbruch unterwegs, als sich von hinten zwei Radfahrer näherten. Die Biker kündigten ihr Kommen durch Klingenzeichen an. Die Fußgängerin wich zur Seite aus, kam ins Straucheln und stürzte. Zur einer Berührung mit einem der Räder kam es wahrscheinlich nicht. Die beiden etwa 50 Jahre alten Radfahrer, eine Frau und ein Mann, fuhren anschließend weiter. Es muss noch geklärt werden, ob die blau gekleideten Biker den Sturz der Seniorin überhaupt bemerkten. Die Verletzte wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Von dem männlichen Radfahrer liegt derzeit keine weitere Beschreibung vor. Die Frau hat blonde Haare. Zeugen sowie die beiden Radfahrer werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Jugendliche mit gestohlenen Rädern unterwegs

Marburg: Auffälliger geht es kaum: Zwei Jugendliche weckten am späten Montagabend, 6. April, in der Frauenbergstraße das Interesse einer Streife des Ordnungsamtes. Die jungen Männer trugen zwei Mountainbikes, die noch mit einem Schloss gesichert waren, unter "dem Arm". Das Duo räumte den kurz zuvor begangenen Diebstahl der beiden Bikes in der Sommerbadstraße ein. Beide wurden nach der Sicherstellung der Räder und dem Abschluss der Ermittlungen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Am Dienstagvormittag meldete sich dann auch die Besitzerin der Räder bei der Polizei.

Zaun beschädigt

Neustadt: In der Straße "Am Gelicht" fuhr ein Autofahrer zwischen Samstag, 4. April, 18 Uhr, und Montag, 6. April, 8 Uhr, gegen den Zaun eines Grundstücks und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Jürgen Schlick

