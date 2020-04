POL-MR: Wohnmobil und Pkw aufgebrochen;Party am Schützenhaus;Autofahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen;Hakenkreuz und Sachbeschädigungen hinterlassen - Polizei sucht Zeugen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Wohnmobil und Pkw aufgebrochen

Kirchhain: Die Polizei registrierte zwischen Donnerstag, 2. April, 14 Uhr, und Samstag, 4. April, 8.20 Uhr, zwei Einbrüche in Fahrzeuge. Beute machten die Unbekannten in beiden Fällen nicht. An der Stadtmauer gingen die Diebe ein Wohnmobil an, schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten vergeblich das Innere. Im Drosselweg traf es einen schwarzen VW Passat. Hier brachten die Täter durch das Hebeln eine Seitenscheibe zum Bersten. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1200 Euro. Bereits am letzten Freitag berichtete die Polizei über den Aufbruch eines Wohnanhängers im Drosselweg. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Party am Schützenhaus

Marburg-Moischt: Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstagabend, 4.April, mehrere Feiernde am Schützenhaus in Moischt. Die Beamten trafen im Hinterhof des Anwesens allerdings nur noch auf eine Person. Seine erste Schilderung, er sei den ganzen Abend alleine gewesen, konnte der junge Mann dann doch nicht aufrechterhalten. Die etwa zehn Kisten Bier und das große Feuer brachten die Wahrheit ans Licht. Letztendlich räumte der Ertappte eine Party mit mehreren Personen ein. Die weiteren Partygäste hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Aufgrund der bestehenden Auflagen in Zeiten von Corona legten die Beamten wegen der Ordnungswidrigkeit eine Anzeige vor.

Autofahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Steffenberg - L 3042: Leichte Verletzungen erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall am Freitagabend, 3. April, auf der Landesstraße 3042. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der 25-Jährige war gegen 18.35 Uhr mit seinem Seat von Hommertshausen nach Niedereisenhausen unterwegs. Vor ihm fuhr ein Traktor samt Hänger, der von einem 30 Jahre alten Mann gesteuert wurde. Just in dem Moment, als der Traktorfahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, setzte der Seat-Fahrer zum Überholen an. Dabei kollidierte er mit der am Traktor angehängten Arbeitsmaschine. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Uni-Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10.500 Euro. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Hakenkreuz und Sachbeschädigungen hinterlassen - Polizei sucht Zeugen

Kirchhain-Langenstein: An der Grillhütte in Verlängerung der Straße "Lehmkarte" waren Randalierer zwischen Donnerstag, 2. April, 11 Uhr, und Freitag, 3. April, 13.20 Uhr, am Werk. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Die Unbekannten beschädigten mehrere Holzgeländer sowie eine Bank. Außerdem hinterließen die Randalierer im Schotter vor der Hütte ein Hakenkreuz. Zeugen fielen am Donnerstagnachmittag drei mit jungen Männern besetzte Pkws in Tatortnähe auf. Zum einen handelt es sich um einen älteren, dunklen BMW mit breiten Reifen, zum anderen um einen älteren VW Golf. Von dem dritten Wagen liegt keine Beschreibung vor. Weiterhin war in der Zeit eine junge Frau auf dem asphaltierten Anstieg zur Hütte unterwegs. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass diese Personen mit dem Geschehen in Verbindung stehen. Sie könnten allerdings als Zeugen in Betracht kommen und werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Marburg Kontakt aufzunehmen. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

