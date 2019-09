Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Einbruchsdiebstahl

Schrottdiebstahl

57537 Wissen, Hachenburger Str. 90 (ots)

Unbekannte Schrottdiebe drangen am Di., 03.09.2019, gegen 12:00 Uhr, in den Keller eines unbewohnten, in Renovierung befindlichen Wohnhauses ein und entwendeten dort Kupferrohre und ein Heizungsausdehnungsgefäß. Die abgeschlossene Kellertür wurde vermutlich eingetreten. Nach einem Hinweis soll es sich bei dem von den unbekannten Tätern benutzten Fahrzeug um einen weißen Transporter mit der Aufschrift einer Schreinerei handeln. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden

