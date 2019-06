Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Türen aufgehebelt - Zeugen gesucht

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gleich bei zwei Gebäuden hebelte ein bislang Unbekannter im Zeitraum vom 08.06.2019 bis zum 11.06.2019 die Eingangstüren auf, verschaffte sich so Zutritt, aber entwendete nichts. Neben einer Schule in der Schubertstraße, war auch ein Kindergarten in der Arndtstraße betroffen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06205 28600 an die Ermittler des Polizeireviers Hockenheim zu wenden.

