Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Fernseher durchgebrannt - mehrere Verletzte

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und der Polizei, nachdem ein Fernseher in der Windmühlstraße durchgebrannt war. Die Röhre des älteren Geräts geriet um kurz vor 1Uhr in der gemeinsamen Wohnung einer 57- und eines 60-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Berufsfeuerwehr Mannheim löschte das Feuer schnell; die Wohnung ist jedoch aufgrund der Brandschäden bis auf weiteres unbewohnbar. Die beiden Bewohner, sowie vier Nachbarn kamen aufgrund des eingeatmeten Rauchs zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell