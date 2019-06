Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: unbekannte Täter entwenden Radlader auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Juni und Dienstag, 11. Juni stahlen unbekannte Täter von einer Baustelle im Stadtteil Rohrbach einen gelben Radlader im Wert von rund 50.000 Euro. Am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr meldete der verantwortliche Bauleiter der Baustelle in der Kirschgartenstraße, dass vom Gelände der Baustelle in der Mark-Twain-Village der gelbe Radlader einer vor Ort tätigen Baufirma verschwunden sei. Ein weiterer dort abgestellter Bagger wurde ebenfalls geöffnet und daraus eine Schutzbrille entwendet.

Hinweise auf die Täter konnten bislang nicht erlangt werden.

Die weiteren Ermittlungen hat des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

