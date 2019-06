Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau. Unbekannte überfallen Spielhalle - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

Am frühen Mittwochmorgen überfielen drei unbekannte Täter eine Spielhalle im Stadtteil Neckarau. Die Unbekannten betraten kurz nach Mitternacht die Räume der Spielhalle in der Floßwörthstraße und begaben sich zielgerichtet zu den beiden anwesenden Mitarbeiterinnen. Diese wurden von den Tätern unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, ihre Mobiltelefone herauszugeben. Anschließend drängten die Unbekannten ihre Opfer in eine der Toiletten.

Im weiteren Verlauf brachen die Täter mehrere Geldspielautomaten sowie zwei Kassen an der Bar auf. Nachdem sie vergeblich versucht hatten, einen weiteren Spielautomaten sowie einen Geldwechselautomat aufzuhebeln, flüchteten sie über die rückseitige Tür des Gebäudes in unbekannte Richtung. Wenige Minuten später verständigten die beiden Opfer, die sich in der Toilette eingeschlossen hatten, die Polizei.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlsschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den unbekannten Tätern verliefen ohne Ergebnis.

Die Geschädigten konnten die drei unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1:

- Ca. 170 bis 180 cm groß - Ca. 20 bis 40 Jahre alt - Normale Figur - Trug eine schwarze Skimaske vor dem Gesicht - Trug dunkelblaue Oberbekleidung und schwarze Handschuhe - Sprach gebrochen Deutsch und eine fremdländische Sprache, vermutlich Arabisch

Täter 2:

- Ca. 165 bis 170 cm groß - Kräftige Figur - Trug ebenfalls eine Skimaske vor dem Gesicht - Trug dunkelblaue Oberbekleidung und schwarze Handschuhe

Vom dritten Täter ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell