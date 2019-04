Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 21.04.2019

Salzgitter (ots)

Körperverletzung 20.04.19, 20:13 Uhr 38226 Salzgitter, Marienbruchstraße

Als einem 40-jährigen Salzgitteraner bei dem Blick aus dem Fenster seiner Wohnung auffiel, dass eine männliche Person auf dem gegenüberliegenden Parkplatz seinen Müll nicht ordnungsgemäß entsorgte, entschied er sich dazu, den Verursacher darauf anzusprechen. Auf sein Fehlverhalten hingewiesen gerät die Person derart in Rage, dass sie den Geschädigten zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht schlägt, ihn anschließend in den Hüftbereich tritt und mit seinem Fahrzeug, einem VW Polo, vom Tatort flüchtet. Der Täter kann durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw 19.04.19, 23:00 Uhr - 20.04.19, 13:00 38226 Salzgitter, Mammutring

Eine Beschädigung an seinem Pkw stellte ein 19-jähriger Salzgitteraner am Sonntagnachmittag fest. Der Geschädigte gab an, seinen Pkw, einen VW Golf, am Samstagabend am Fahrbahnrand abgestellt zu haben. Als er dann am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe er festgestellt, dass die Windschutzscheibe gesprungen sei. Täterhinweise konnte der Anzeigeerstatter nicht geben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln 21.04.2019, 01:50 und 21.04.2019, 02:34 Uhr 38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße

Nachdem ein 24-jähriger Salzgitteraner in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Verkehrskontrolle geriet, kann bei ihm durch einen Drogenschnelltest eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Dem Führer des Fahrzeuges wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Hieran hielt er sich jedoch nicht. Kurze Zeit später geriet er mit seinem Fahrzeug abermals in eine Verkehrskontrolle. Diesmal wurde dem Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten auch der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Neben zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde nun gegen den jungen Mann auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

