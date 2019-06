Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Brand einer Kellerwohnung; Ursache noch unklar; 80.000.- Schaden; niemand verletzt, Ermittlungen dauern an

Mannheim (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Mittwochmorgen, kurz nach 6 Uhr, zu einem Brand in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Straße im Stadtteil Dühren.

Die Sinsheimer Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Verletzt wurde niemand. Der Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung.

Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden von rund 80.000.- Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Defekt einer Waschmaschine zum Ausbruch des Feuers geführt haben. Die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an.

