POL-MR: Vorfall im Alten Botanischen Garten - Kriminalpolizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Vorfall im Alten Botanischen Garten - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Marburg: Wegen eines möglichen Sexualdeliktes am Donnerstagabend, 2. April, hat die Kriminalpolizei Marburg Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Der von der betroffenen Frau geschilderte Sachverhalt ereignete sich etwa zwischen 21 und 23 Uhr im Alten Botanischen Garten. Das mutmaßliche Opfer telefonierte eigenen Angaben zufolge sehr lautstark in der Grünanlage und wurde daraufhin von einem etwa 23 bis 25 Jahren alten Mann angesprochen. Der soll die 27-Jährige im Anschluss attackiert haben. Die junge Frau ging anschließend in die Oberstadt und vertraute sich dort einer Zeugin an, die die Polizei alarmierte. Der mutmaßliche Täter ist vermutlich Deutscher, zirka 170 cm groß, schlank und hat schwarze, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke und einer dunklen Hose. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat eine lautstark sprechende Frau im Alten Botanischen Garten wahrgenommen? Wer kann nähere Angaben zu dem geschilderten Sachverhalt und dem mutmaßlichen Täter machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

