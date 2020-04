POL-MR: Wohnwagen aufgebrochen;Türscheibe eingeschlagen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Wohnwagen aufgebrochen

Kirchhain: Über ein Fenster verschaffte sich ein Unbekannter im Drosselweg gewaltsam Zugang in das Innere eines Wohnwagens. Der Täter durchwühlte zwischen Donnerstag, 2. April, 20 Uhr, und Freitag, 3. April, 10 Uhr, sämtliche Schränke und Behältnisse. Derzeit steht noch nicht fest, ob der Dieb in dem Anhänger Beute machte. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Türscheibe eingeschlagen

Wallau: In der Nacht auf Freitag, 3. April, schlug ein Randalierer die Verglasung der Eingangstür zu einem Wohnhaus in der Straße "Kirchweg" ein. Der Schaden beträgt 150 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

