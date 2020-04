Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Motorradfahrer tödlich verletzt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Motorradfahrer tödlich verletzt

Steffenberg/Landesstraße 3049: Tödliche Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag, 2. April, auf der Landesstraße 3049 zwischen Niedereisenhausen und Quotshausen. Ein 71-Jähriger war gegen 13.20 Uhr mit seinem Traktor samt Anhänger in Richtung Quotshausen unterwegs. Hinter dem Gespann befand sich ein 59-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es bei einem Überholmanöver des Kradfahrers zur Kollision mit dem Traktor, der nach links in einem Feldweg abbog. Hierbei zog sich der Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Zur abschließenden Klärung des Unfallgeschehens ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg die Hinzuziehung eines Gutachters sowie die Sicherstellung des Motorrades an. Die Unfallstelle war für die notwendigen Ermittlungsmaßnahmen sowie für Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 16.35 voll gesperrt. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950. Weitere Auskünfte in dem Verfahren erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell