Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Essen angebrannt- Hoher Schaden;Blutentnahme und Führerschein weg;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Essen angebrannt- Hoher Schaden

Marburg-Cappel: Das angebrannte Essen auf der noch eingeschalteten Herdplatte riefen am Donnerstag, 2. April, gegen 17.40 Uhr, die Feuerwehr und Polizei im Sperberweg auf den Plan. Die Flammen griffen anschließend auf Teile der Kücheneinrichtung über. Der in der Wohnung des Mehrfamilienhauses anwesende Bewohner sprang aufgrund der Rauchentwicklung aus dem Fenster der Erdgeschosswohnung. Der junge Mann blieb unverletzt. Durch den Brand und die Rußentwicklung entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr belüftete das Haus. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Betroffene kam bei Bekannten unter.

Blutentnahme und Führerschein weg

Marburg: Beim Ausparken krachte die mutmaßliche Unfallverursacherin am Donnerstagabend, 2. April, in der Straße "Roter Graben" gegen einen geparkten BMW und verursachte einen Schaden von 3500 Euro. Die junge Frau unterhielt sich kurz nach dem Unfall um 21.45 Uhr noch mit einem Zeugen, war dann aber plötzlich mit ihrem Wagen verschwunden. Die Polizei traf die stark alkoholisierte und im Landkreis wohnende Frau wenig später in ihrer Wohnung an. Sie musste eine Blutentnahme erdulden und den Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell