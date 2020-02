PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 07.02.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Garage scheitert, Kronberg im Taunus, Im Haak, 05.02.2020, 20.00 Uhr bis 06.02.2020, 09.30 Uhr

(pa)Eine Garage wurde in der Nacht zum Donnerstag in Kronberg zum Ziel von Einbrechern. Gewaltsam versuchten diese zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, sich Zugang zu der in der Straße "Im Haak" gelegenen Autogarage zu verschaffen. Es blieb jedoch bei Beschädigungen. Die Täter brachen ab und flüchteten unerkannt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. In Schulturnhalle eingedrungen, Oberursel, Oberhöchstadter Straße, 04.02.2020, 22.00 Uhr bis 06.02.2020, 08.00 Uhr

(pa)Am Donnerstag wurde der Polizei gemeldet, dass sich offenbar ein oder mehrere unberechtigte Personen Zugang zu einer Schulturnhalle in Oberursel verschafft hatten. Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen hatte jemand ein Fenster des in der Oberhöchstadter Straße gelegenen Gebäudes ausgehängt und dieses entwendet. Zudem besteht der Verdacht, dass auf einer Turnmatte genächtigt wurde. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oberursel unter (06171) 6240 - 0 zu melden.

3. Zwei Jugendliche von Auto erfasst, Usingen, Obergasse, 06.02.2020, gg. 08.40 Uhr (pa)Am Donnerstagmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall in der Usinger Obergasse zwei Jugendliche verletzt. Ein 15-Jähriger und eine 14-Jährige wollten gegen 08.40 Uhr zu Fuß aus Richtung Wilhelmjstraße kommend die Obergasse in Richtung Schlossplatz überqueren und nutzen den dortigen Fußgängerüberweg. Ein 81-jähriger Ford-Fahrer, der die Obergasse in Richtung Untergasse befuhr, übersah die beiden Jugendlichen. Sein Pkw kollidierte mit den Fußgängern, die in der Folge zu Fall kamen. Der 15-Jährige wurde dabei schwer, die 14-Jährige leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

4. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Wehrheim, Kloster Thronermühle, 06.02.2020, 13.30 Uhr bis 15.45 Uhr (pa)Rund 5.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstagnachmittag an einem in Wehrheim geparkten Ford. Der blaue Escort stand von 13.30 Uhr bis 15.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Werkstatt im Bereich "Kloster Thronermühle", als der Schaden im Heckbereich des Wagens verursacht wurde. Der oder die Verantwortliche fuhr jedoch davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Daher ermittelt nun die Polizeistation Usingen. Hinweise werden unter (06081) 9208 - 0 entgegengenommen.

5. Kia beschädigt und davongefahren, Königstein im Taunus, Falkenstein, Le-Mele-Straße, 05.02.2020, 21.00 Uhr bis 06.02.2020, 10.00 Uhr

(pa)Am Donnerstagmorgen musste in Falkenstein der Fahrer eines Kia Stinger eine unschöne Feststellung machen. Jemand war gegen sein in der Le-Mele-Straße geparktes Fahrzeug und anschließend davongefahren. Am Mittwochabend hatte er seinen schwarzen Wagen in Höhe der Hausnummer 14 geparkt. Nun war das Heck des Fahrzeugs stark beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Königstein ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Gemarkung Bad Homburg v. d. Höhe, L 3003, Höhe Kleingartenbauverein, Fahrtrichtung Landratsamt Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

