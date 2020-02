PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 05.02.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Polizeieinsatz in Neu-Anspacher Schule, Neu-Anspach, Wiesenau, 31.01.2020

Aufgrund einer Sexualstraftat im Bereich Usingen am 29.01.2020 kam es am Freitag, dem 31.01.2020 an der Adolf-Reichwein-Schule in Neu-Anspach zu einem Polizeieinsatz. Die Smartphones von Schülerinnen und Schülern wurden durch Beamte der Kriminalpolizei nach verdächtigen Inhalten gesichtet sowie Schülerinnen und Schüler befragt. Hintergrund ist der Verdacht, dass ein Handyvideo mit Aufnahmen der Tat in der Schülerschaft verbreitet wurde. Diese Maßnahmen waren seitens der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main genehmigt. Über die Schulleitung wurde ein Elternbrief versendet, der über die Maßnahmen informierte. Für die Schülerinnen und Schüler bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

2. Wohnungseinbrecher unterwegs, Bad Homburg, Nassauer Straße, 04.02.2020, 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr

(pa)Am Dienstagabend suchten Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in Bad Homburg gleich zwei Wohnungen heim. Zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich die Täter durch das Aufhebeln einer Balkontür Zugang zu einer der Wohnungen des in der Nassauer Straße gelegenen Hauses. Sie durchwühlten die Räume und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. In eine zweite Wohnung des Hauses gelangten die Unbekannten durch ein offenes Fenster. Hier wurden die Räume jedoch nicht durchwühlt und augenscheinlich auch nichts entwendet. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

3. Teilediebe brechen BMW auf, Oberursel, In den Schwarzwiesen, 03.02.2020, 19.00 Uhr bis 04.02.2020, 07.10 Uhr

(pa)In Oberursel entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Autoteile im Wert von mehreren Tausend Euro. Zum Ziel der Täter wurde ein in der Straße "In den Schwarzwiesen" geparkter 5er-BMW. An diesem schlugen sie zunächst eine Seitenscheibe ein, um anschließend das Fahrzeug zu öffnen und unter anderem das Lenkrad und die Tachoeinheit auszubauen. An dem Wagen entstand zudem ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Frau bei Auffahrunfall verletzt, Neu-Anspach, Anspach Rudolf-Diesel-Straße, 04.02.2020, gg. 18.45 Uhr

(pa)In der Rudolf-Diesel-Straße in Anspach kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge eine beteiligte Autofahrerin in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 34-Jährige war gegen 18.45 Uhr mit ihrem Opel Astra aus Richtung Heisterbach kommend in Fahrtrichtung "An der Eisenbahn" unterwegs, als an deren Einmündung der 53-jährige Fahrer eines vorausfahrenden Opel Corsa verkehrsbedingt halten musste. Dies bemerkte die 34-Jährige zu spät. Ihr Wagen prallte gegen das Heck des Corsa. Die Frau wurde leichtverletzt in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

5. Hund angefahren, Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Peter-Geibel-Straße, 04.02.2020, gg. 12.30 Uhr

(pa)Am Dienstagmittag wurde in Friedrichsdorf Burgholzhausen ein Hund von einem Pkw angefahren und verletzt. Die Tierhalterin, deren freilaufender Hund gegen 12.30 Uhr die Peter-Geibel-Straße auf Höhe des Sportplatzes querte, konnte beobachten, wie ein in Richtung Königsteiner Straße fahrender silberfarbener Kleinwagen das Tier erfasste. Die Person im Fahrzeug fuhr jedoch weiter. Später fand die Halterin ihren Hund, der zunächst in der angrenzenden Feldgemarkung verschwand, verletzt in der Nähe auf. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

