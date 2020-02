PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 06.02.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Navi aus BMW ausgebaut, Oberursel, Stierstadt, Danziger Straße, 03.02.2020, 07.00 Uhr bis 05.02.2020, 15.20 Uhr

(pa)Der Fahrer eines BMW musste am Mittwoch in Oberursel Stierstadt feststellen, dass jemand aus seinem Wagen das Navigationsgerät gestohlen hatte. Das Fahrzeug, ein roter BMW der 2er-Reihe stand von Montagmorgen bis Mittwochnachmittag in der Danziger Straße. In diesem Zeitraum verschafften sich der oder die Täter auf bislang noch ungeklärte Weise Zugang zum Fahrzeuginneren. Das festeingebaute Navigationsgerät im Wert von einigen Hundert Euro wurde anschließend ausgebaut und entwendet. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Kind von Auto erfasst, Oberursel, Oberstedten, Niederstedter Straße, 05.02.2020, gg. 07.20 Uhr

(pa)Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Mittwochmorgen in Oberursel Oberstedten ein 11-jähriges Kind schwer verletzt. Offenbar um einen Schulbus zu erreichen, überquerte das Mädchen gegen 07.20 Uhr die Niederstedter Straße in Höhe der Hausnummer 14. Ein in Richtung B456 fahrender 48-Jähriger in einem VW Caddy konnte nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig bremsen, nachdem die 11-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen sei. Der VW erfasste das Kind, welches hierdurch zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen zur Behandlung in eine Klinik.

3. Drei Verletzte bei Verkehrsunfall, B 275, zwischen Riedelbach und Merzhausen, 05.02.2020, gg. 12.15 Uhr (pa)Auf der B 275 zwischen Riedelbach und Merzhausen ereignete sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall, in dessen Folge drei Personen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Eine 67-jährige Frau war in ihrem Opel Corsa gegen 12.15 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Merzhausen unterwegs, als an der Einmündung der L 3025 ein aus Richtung Hunoldstal kommender 23-jähriger Mercedes-Fahrer nach links auf die Bundesstraße in Richtung Riedelbach einbiegen wollte. Der 23-Jährige übersah dabei den herannahenden Opel, der daraufhin mit der Front gegen die Fahrerseite des Mercedes prallte. Dabei wurde die Fahrerin des Opel schwer, ihre Beifahrerin sowie der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

4. Autofahrerinnen bei Auffahrunfall verletzt, Oberursel, Bommersheim, Homburger Landstraße, 05.02.2020, gg. 13.05 Uhr (pa)Mit zwei Leichtverletzten und einem Gesamtsachschaden von circa 8.000 Euro endete am Mittwochmittag ein Auffahrunfall in Oberursel. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13.05 Uhr in der Homburger Landstraße. Eine 80-jährige Opel-Fahrerin, die aus Richtung Bad Homburg kommend stadteinwärts unterwegs war, bemerkte zu spät, dass die 60-jährige Fahrerin des vorausfahrenden Ford an der Kreuzung Zeilweg verkehrsbedingt anhielt. Bei dem Aufprall des Opel in das Heck des Ford zogen sich beide Frauen leicht Verletzungen zu. Sie wurden zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht. Ihre nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste der Abschleppdienst von der Unfallstelle verbringen.

5. VW Transporter beschädigt und weggefahren, Usingen, Obergasse, 05.02.2020, gg. 10.40 Uhr bis 11.55 Uhr

(pa)Einen Schaden von etwa 1.500 Euro verursachte am Mittwochvormittag eine unbekannte Person in Usingen an einem VW Transporter. Das Fahrzeug stand von 10.40 Uhr bis 11.55 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Obergasse in Höhe der der Hausnummer 19. Bei der Rückkehr des Fahrers zu seinem Wagen, musste er eine frische Beschädigung im Heckbereich des blauen VW feststellen. Augenscheinlich war ein anderes Fahrzeug in seiner Abwesenheit gegen den Transporter gefahren. Der oder die Verantwortliche fuhr jedoch davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizeistation Usingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0.

