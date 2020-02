Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Paketdienstfahrer unter Drogeneinfluss

Irmenach (ots)

Am 20.02.20, 16.15 Uhr wurde in Irmenach ein Paketdienstfahrer aus dem Raum Koblenz kontrolliert. Bei dem 23-jährigen Mann wurden Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Drogentest bestätigte die Annahme, dass er Cannabis konsumiert hatte. Im Fahrzeug konnten geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der junge Mann musste seinen Transporter vor Ort stehen lassen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

