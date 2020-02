Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in KFZ Werkstatt

Hillesheim (ots)

In der Nacht vom 19.02.2020 auf den 20.02.2020 gelangten bisher unbekannte Täter in der Handwerkerstraße in 54576 Hillesheim auf das Firmengelände einer KFZ Werkstatt. Von dort entwendeten sie verschiedene Autozubehörteile. Zum Abtransport könnte ein Transporter genutzt worden sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich.

