Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Neuenstein - Am Montagabend (16.03.), gegen 23:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer die Straße "Im Biegen" in Neuenstein aus Richtung "Dörrwiesen" kommend in Richtung Bundesstraße 324. In Höhe der dortigen Brücke kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte das Brückengeländer, es wurde zum Teil abgerissen. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, POK Müller, POK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell