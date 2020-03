Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung - Künzeller schwer verletzt - Zeugensuche

Fulda (ots)

Fulda - In der Nacht auf Sonntag (15.03.) kam es gegen 1.30 Uhr in der Brauhausstraße zwischen einem 24.-jährigen Künzeller und einem Unbekannten zum Streit, bei dem der Künzeller schwer verletzt wurde. Der Täter gehörte einer vierköpfigen Personengruppe an, die nach der Tat mit einem Taxi davonfuhr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

