POL-OH: Einbruch in Lagerplatz für Autos

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke - Zwischen Samstagmittag (14.03.) und Montagmorgen (16.03.) brachen Unbekannte in der im Industriegebiet liegenden Dieselstraße im Ortsteil Atzenhain in einen Lagerplatz für Gebrauchtwagen ein. Die Täter brachen dazu einen Zaun auf und demontierten von diversen Autos Fahrzeugteile. Es ist davon auszugehen, dass das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

