Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuelle Hinweise - Versuchter Einbruch - Einbruch in KITA

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Aktuelle Hinweise der Polizei Hessen!

Coronavirus - Wichtige Bürgerhinweise zur Arbeit der hessischen Polizei in Zeiten der Pandemie.

Alle weiteren Infos erhalten Sie unter:

https://k.polizei.hessen.de/151169429

Tagesmeldungen:

Versuchte Einbruch in Bauhof

Bad Hersfeld - In der Zeit von Freitag (13.03.) bis Samstag (14.03.) versuchten Unbekannte in die Halle des Bauhofs in der Leinweberstraße einzubrechen. Die Täter versuchten augenscheinlich eine Glasscheibe einzuwerfen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Einbruch in Kindertagesstätte

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Montag (16.03.) brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Straße "Am Helfersgrund" ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend alle Räumlichkeiten. Die Diebe verzehrten mehrere Lebensmittel und verließen im Anschluss die Tatörtlichkeit. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden ist bis dato nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Tank aufgebrochen und Diesel gestohlen

Breitenbach a. Herzberg - In der Nacht von Montag (16.03.) auf Dienstag (17.03.) brachen Unbekannte den Tankdeckel an einer Sattelzugmaschine auf und stahlen circa 500 Liter. Der Geschädigte hatte diesen auf dem Rastplatz "Barnholz" an der Bundesautobahn 5 in Richtung Hattenbach abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 650 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell