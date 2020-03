Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wildeck-Obersuhl- Am Montag (16.03.), gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Gerstungen die Eisenacher Straße (L 3251). Am Ortsausgang Richtung Gerstungen kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Baum, einen ehemaligen Grenzstein und zwei Pfosten, die allesamt beschädigt wurden. Der Fahrer setze dann seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das vordere Kennzeichen konnte an der Unfallstelle aufgefunden werden. Durch ausgelaufene Betriebsmittel, konnte die Fluchtrichtung erkannt werden. Diese führte bis Mitte der Ortslage Gerstungen, wo es zu einem weiteren Verkehrsunfall kam. An der Halteranschrift wurde der Fahrer dann schlafend vor der Wohnungstür angetroffen. Da dieser unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beträgt circa 7.000 Euro.

