Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Erste Ermittlungsergebnisse nach versuchtem Tötungsdelikt in Schönaich

Ludwigsburg (ots)

Als sehr aufwändig gestalten sich die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Böblingen zu dem versuchten Tötungsdelikt, bei dem wie berichtet am Ostermontag gegen 22:55 Uhr ein 33-jähriger Mann vor einer Gaststätte in der Böblinger Straße in Schönaich schwer verletzt worden war.

Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe "Eiche" zufolge war das Opfer zunächst mit einem der späteren Angreifer in der Gaststätte in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Wenig später wurde der 33-Jährige nach Verlassen der Gaststätte von mehreren Personen attackiert. Im Verlauf dieser erneuten Auseinandersetzung wurde er von einem noch unbekannten Täter durch vier Schüsse aus einer scharfen Schusswaffe schwer verletzt. Er wurde in der Folge in einer Klinik notoperiert und befindet sich außer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass das Motiv des versuchten Tötungsdelikts möglicherweise in einem ehrverletzenden Verhalten des 33-Jährigen zu suchen ist. Die Ermittlungen zu den Tatbeteiligten dauern an. Der zunächst festgenommene 36-Jährige, der sich am Dienstagmorgen bei der Polizei in Böblingen freiwillig gestellt hatte, sowie dessen 29-jähriger Bruder wurden unterdessen wieder auf freien Fuß gesetzt.

